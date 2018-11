Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war ein 51-jähriger Mann auf der Autobahn von Reinach kommend in Richtung Basel unterwegs. Im Baustellenbereich Schänzli kollidierte er mit einer Signaleinrichtung. Anschliessend fuhr er, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weiter. Da aber das Kontrollschild seines Autos an der Unfallstelle liegen blieb, konnte die Polizei den Lenker ermitteln. Sie holte ihn an seinem Wohnort ab, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Es kommt zu einer Anzeige gegen den Autofahrer.

Der betroffene Streckenabschnitt musste gereinigt, die Baustellensignalisation repariert und neu gerichtet werden. (mgt)