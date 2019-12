Gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei stürzte die 46-jährige Frau zwischen den beiden Anschlüssen Liestal-Nord und Liestal-Süd auf die kantonale Autobahn A22. Die Frau wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Strasse musste für rund 45 Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen will die Polizei keine weiteren Angaben zum Unfall machen, wie es in der Mitteilung heisst.