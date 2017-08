Die Tat ereignete sich am Montagmorgen in Laufen auf dem Areal des ehemaligen Steinbruchunternehmens Newroc AG, an der Bahnstrecke Laufen-Zwingen in der Nähe des Schwimmbads Nau. Gegen 11 Uhr war die Meldung über das Verbrechen bei der Polizei eingegangen. Laut Angaben von Passanten rückte die Baselbieter Polizei um die Mittagszeit mit einem Grossaufgebot und rund zwei Dutzend Polizisten in Vollmontur an. Ein dringend tatverdächtiger 55-jähriger Schweizer konnte festgenommen werden. Bis am frühen Abend waren auf dem Areal Forensiker und Ermittler am Werk.

Zusammenhang mit Firma?

Ob die Tat in Zusammenhang mit dem Tatort in Verbindung steht, liess ein Polizeisprecher auf Anfrage offen. Heute ist dort auch eine Gartenbaufirma ansässig. In einem Punkt machte die Polizei bereits gestern eine klare Aussage: Es handle sich weder um einen Amoklauf noch um einen terroristischen Akt, weitere Personen seien nicht gefährdet, sagte der Sprecher weiter.

Das Tötungsdelikt sorgte in der Laufner Bevölkerung gestern für Betroffenheit. Befragte Passanten konnten sich nicht an eine ähnliche Tat im 5500-Einwohner-Städtchen erinnern. Tötungsdelikte sind im Baselbiet - zum Glück - relativ selten: Die letzte entsprechende Meldung der Polizei datiert vom November 2015. Damals erstach ein 61-jähriger Mann in Frenkendorf eine 64-jährige Frau. Die Firma Newroc meldete im Dezember 2014 Konkurs an und befindet sich laut der Auskunftei Moneyhouse derzeit in Liquidation.