Am Donnerstagnachmittag kam es in Weil am Rhein zu einem schweren Unfall. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Lastwagen auf einen Schotterparkplatz gegenüber der Heldelinger Strasse (direkt am Rhein). Von dort wollte er in die Heldelinger Strasse einfahren. Dafür musste er die Alte Strasse überqueren.

Dabei übersah er einen 33-jährigen Motorradfahrer, der Richtung Friedlingen unterwegs war. Der Töff krachte frontal gegen die Fahrertüre des Lasters. Dabei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt.

Für den Töfffahrer musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden, der ihn in eine Klinik flog. Der 50-jährige Lastwagenfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 16'000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Weil-Haltingen war zur Unterstützung, zur Fahrbahnreinigung und wegen ausgelaufenem Benzin ebenfalls am Unfallort.





