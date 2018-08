Die 33. Ausgabe der Baloise Session findet erneut an zehn Konzertabenden statt, wie Festival-Chefin Beatrice Stirnimann am Mittwoch bei der Programmpräsentation vor den Medien sagte. Das Budget liege wie im Vorjahr bei rund 8,5 Millionen Franken.

Im vergangenen Jahr war die Baloise Session aus Kostengründen von zwölf auf zehn Abende verkürzt worden. Auch dieses Jahr will man das Festival gemäss Stirnimann unter dem Motto "weniger ist mehr" durchführen. Erneut werde für einige Künstlerinnen und Künstler "viel Geld" ausgegeben, etwa für die mehrfache Grammy-Gewinnerin Lauryn Hill sowie für John Legend.

John Legend wird seine beiden Konzertabende in Basel solo am Piano bestreiten, wie Stirnimann sagte. Ein ganz besonderer Auftritt dürfte gemäss der Festival-Chefin zudem das Konzert von Buddy Guy werden - der US-amerikanische Bluesmusiker ist 82 Jahre alt. Vor Guy tritt Beth Hart auf, die schon vor fünf Jahren auf der Bühne der Baloise Session gestanden war.

Ein Rückkehrer ist auch Reggaemusiker Jimmy Cliff, der 2002 am Konzert von Dave Stewart einen Kurzauftritt an der Baloise Session hatte. Der Jamaikaner bestreitet den Konzertabend mit Multi-Instrumentalist Ben Harper und The Innocent Criminals.

Tribalistas, George Ezra und Lo & Leduc

Verpflichten konnte das Musikfestival zudem die brasilianische Band Tribalistas, bestehend aus Marisa Monte, Carlinhos Brown und Arnaldo Antunes. Der Auftritt in Basel ist eines der wenigen Konzerte, welche die Band in Europa gibt. Die 31-jährige Maria Gadú eröffnet den "Brasilien-Abend".

Den Auftakt des Festivals in der Event-Halle der Messe Basel machen am 19. Oktober die finnische Band Sunrise Avenue und die Schweizer Nachwuchskünstlerin Veronica Fusaro. An den zehn Konzertabenden stehen aus der Schweiz zudem Nicole Bernegger, Alina Amuri, Marius Baer und die Berner Hitparaden-Stürmer Lo & Leduc auf der Bühne.

Im Weiteren treten George Ezra, Jack Savoretti und Clueso auf. Am Abschlussabend am 6. November sind die Konzerte der irischen Band Walking On Cars und der US-amerikanischen Sängerin LP angesetzt.

Der Vorverkauf beginnt am 29. August. An den Clubtischen hat es Platz für 1500 Personen. Im vergangenen Jahr haben rund 15'400 Personen die zehn Konzertabende besucht. Dies entsprach einer Auslastung von 99 Prozent.