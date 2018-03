Zwei Männer haben am Barfüsserplatz in Basel im Restaurant zum Braunen Mutz eine 35-jährige Serviertochter ausgeraubt. Einer der Männer nahm der Frau am Samstagmorgen um 8.35 Uhr das Serviceportemonnaie ab und stiess sie dabei weg. Darauf flüchteten die beiden Unbekannten aus dem Lokal auf den Barfüsserplatz.

Ein Passant stellte sich den Tätern entgegen und versuchte, die Räuber aufzuhalten. Es kam zu einem Gerangel, wobei der Passant leicht verletzt wurde. Das geraubte Serviceportemonnaie fiel zu Boden und die Täter flüchteten in Richtung Steinenvorstadt.

Daraufhin bestiegen die beiden Männer in der Steinentorstrasse ein Taxi und liessen sich an den Tangentenweg fahren. Dort angekommen bedrohten sie den Taxifahrer. Der 45-Jährige übergab Bargeld in Höhe von mehreren hundert Franken. Die Täter flüchteten darauf in die Brombacherstrasse. Das Opfer verständigte sofort die Polizei und meldete den Fluchtweg der Täter. Es gelang der Polizei, die beiden mutmasslichen Täter in einem Hinterhof der Brombacherstrasse festzunehmen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Kosovaren und einen 24-jährigen Mazedonier.