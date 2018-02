Y haa immer scho dänggt – die sinn anderscht as mir.

Die Auswahl an Sujets ist in diesem Jahr recht gross, und einige davon eignen sich hervorragend für dichterische Frotzeleien. An erster Stelle steht die #metoo-Debatte, wie eine Auswertung der Comité-Schnitzelbängg ergeben hat. Praktisch alle Bängg schneiden das Thema an oder verweben es mit einem anderen nicht sehr überraschenden Namen: Trump.

Weitere Lieblingsopfer sind der Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels (alles andere wäre sehr enttäuschend gewesen) und seine Landschäftler Kollegin Pegoraro.

Auf der Hand lag die Fasnacht als Weltkulturerbe. Das wird nicht überall gleich ernst genommen. Auch Dr. hc. Roger Federer bekommt sein Fett ab, auch als Professsor im Steueroptimieren. Nachfolgend eine Auswahl von Comité-Schnitzelbänggen.