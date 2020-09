«Wir tasten uns zur Normalität zurück» – Musikchef Sandro Bernasconi im Interview

Molino Sessions mit Ines Brodbeck, Eric Gut, Sandro Corbat, Frederyk Rotter (CH)

Lockdown-bedingt in Binzen gestrandet hat Ines Brodbeck – die der Kaserne mit ihrer Band Inez und anderen musikalischen Unterfangen schon mehr als einmal konzertante Höhenflüge bereitet hat – an neuen Songs gefeilt und wird diese gemeinsam mit Schlagzeuger Eric Gut (Baye Magatte Band u.a.), Gitarrist Sandro Corbat (Scratches) und Frederyk Rotter (Zatokrev) im Rahmen des Saisonauftakts an der Kaserne auf die Bühne bringen.

26.September

Hauschka (DE) Support: Matthias Gusset (CH)

Der Meister des präparierten Flügels und Oscar-Nominee Hauschka kommt erstmals nach Basel und wird sein von Elektronika durchzucktes, mit Hammerschlägen, Klammern, Folien und zig weiteren Materialien malträtiertes Tasteninstrument zu ungeahnten Höhen treiben.

1.November

Pablo Nouvelle & Scalatrax (CH)

Mit dem Material aus drei satten, über den Zeitraum eines Jahres eingefangenen EPs, die neben ausgeklügelten Samplecollagen mit äusserst tanzbaren Afrobeats und einem Feature von keiner geringeren als Kultsängerin Angélique Kidjo daherkommen, ist Pablo Nouvelle im Herbst zurück in der Kaserne.

5.November

Deena Abdelwahed (TN) «Khonnar» Live Set

Nach ihrem schweisstreibenden Auftritt im Rahmen der Saisoneröffnung 2018/19 meldet sich die tunesische Produzentin Deena Abdelwahed diesen Winter mit einer Live-Darbietung ihres Debütalbums Khonnar – einem aus rhythmischen Patterns, Bass, Elektronika und arabischen Sounds gestrickten Tonträger – zurück.

21.November

Shabaka & The Ancestors (GB/ZA)

Ob mit Sons of Kemet, The Comet is Coming oder eben Shabaka & the Ancestors: Shabaka Hutchings ist mehr als umtriebig, ist für das jüngste Londoner Jazz-Revival massgeblich mitverantwortlich und spannt bei Shabaka & the Ancestors einer Gruppe Südafrikanischer Jazzmusiker zusammen, die er selbst schon seit einer ganzen Weile bewunderte.

27.Januar, 2021