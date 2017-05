Natürlich fehlen die Cover des «New Yorker» ebenso wenig wie der gezeichnete New York-Marathon oder seine berühmten Sunday Sketches, die ursprünglich für das Soziale Medium «Instagram» konzipiert wurden. Dabei werden Alltagsgegenstände durch wenige Striche zu etwas völlig anderem, wie ein Tintenglas zu einer Kamera, eine Socke zu einem Dinosaurier oder Basler Leckerli zu den Füssen der Sphinx. (Diese Illustration, hat Christoph Niemann extra für die bz gezeichnet).

Niemann, 1970 in Deutschland geboren und aufgewachsen, ging nach seinem Studium an der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste nach New York. Wie er selbst sagt, sehr unverzagt und auch etwas naiv, klopfte er da beim «New Yorker» an, und durfte dann tatsächlich sehr schnell ein Cover illustrieren. Niemann zeichnet für verschiedenste Magazine und Zeitungen, aber auch für Google oder das Museum of Modern Arts. Er illustriert Bücher, insbesondere Kinderbücher und hat zwei (Kinder-)Apps illustriert, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind.

«Die Schrauben locker machen»

In seiner Arbeit geht es Niemann sehr stark um den Betrachter selbst. Läuft man durch die Ausstellung, erkennt man in den leichten, eleganten und mitunter auch ironischen Arbeiten immer wieder Situationen, die man vielleicht schon selbst erlebt hat. So stossen seine persönlichen Geschichten auf die Geschichten seiner Betrachter und lösen damit immer wieder interessante Sichtweisen aus.

«Ich will niemanden erziehen und niemandem etwas beibringen und schon gar nicht irgendjemandem meine Sicht aufzwingen», erklärt Niemann. Es sei ihm wichtig, dass der Spass, der Aha-Moment, der in seinen Arbeiten drin ist, beim Betrachter passiert. Im Idealfall schafft er es, mit der intellektuellen Auseinandersetzung mit Inhalten das Gehirn minimal neu zu programmieren und die Schrauben locker zu machen. Er lädt sein Publikum dazu ein, vertraute Dinge in neuem Licht zu betrachten.

Zwischen Abstraktion und Detail

«Das ist ein New Yorker Taxi. Wie man sieht, ist es nicht im Dienst.» Christoph Niemann hält ein kleines gelb/weiss/schwarzes Lego-Auto in der Hand. «Wie bitte?», fragt eine Stimme aus dem Off, in der Netflix Dokumentation «Abstract – Design als Kunst». «Es ist nicht im Dienst, aber es sollte lieber besetzt sein. Ganz in schwarz und gelb sieht es besser aus», erklärt Niemann, entfernt zwei einzelne weisse Legosteine und einen schwarzen Zweierstein und ersetzt diese mit einem schwarzen Viererstein.

Diese kleine Szene, die irgendwo in der Mitte der ersten Folge von «Abstract – Design als Kunst» platziert ist, die Niemann einem breiteren Publikum bekannt gemacht hat, beschreibt die Leichtigkeit und den subtilen Witz von Niemanns Arbeit wohl ziemlich gut. Diese Subtilität in Niemanns Arbeiten zeichnet sich nicht nur durch Witzigkeit aus. Eine Arbeit, die dies ganz schön herausarbeitet, und die wirklich sehenswert ist, heisst «A tribute to Maurice Sendak» und ist das illustrierte Gespräch mit Maurice Sendak mit Originalstimmen seines letzten Interviews vor seinem Tod.