An der Pressekonferenz strich Blocher die Bedeutung des Lokalen heraus. «Das Dorf, die unmittelbare Region» stehe für seine Zeitungshaus AG fortan im Zentrum. Dass er direkt Einfluss auf die politische Ausrichtung der Gratiszeitungen nehmen wird, dementierte er. Allerdings werde er dafür sorgen, dass die Titel von «guten Leuten» geführt werden. «Ich werde sicher keinen linken Revolutionär zum Chef einer Lokalzeitung machen.»

4. Die Tamedia besitzt neu die grossen Tageszeitungen in den Deutschschweizer Zentren Zürich, Bern und Basel. Was bedeutet das für die Medienschweiz?

Die Medienkonzentration in der Schweiz schreitet weiter voran. Bereits heute hält die Tamedia in der Deutschschweiz, gemäss einer Foeg-Auswertung von letztem Herbst, einen Marktanteil von 40 Prozent im Printbereich. In der Romandie sind gar 68 Prozent der Zeitungen in der Hand des Zürcher Verlags.

Auf Anfang Jahr hat Tamedia zudem grosse Teile ihrer Redaktionen zusammengelegt. So schreiben seither dieselben Inland-, Ausland- und Wirtschafts-Journalisten für den «Tages-Anzeiger», die «Berner Zeitung», den «Bund», das «Thuner Tagblatt», den «Berner Oberländer», den «Landboten», die «Zürichsee-Zeitung», den «Zürcher Unterländer». Es ist davon auszugehen, dass die BaZ ebenfalls in diesen Verbund integriert wird – und die Basler Leser bald weitestgehend dieselben Artikel zu lesen bekommen wie jene in Zürich und Bern.