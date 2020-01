Warum die Basler einen Hahn hinrichteten

Die Sonne ist längst am Horizont verschwunden. In den Trams herrscht Hochbetrieb – Wochenende. Aber die Museen verabschieden sich noch nicht in den Feierabend, denn ab 18 Uhr findet heute die zwanzigste Ausgabe der Museumsnacht statt. Bis tief in die Nacht hinein können Wissbegierige durch die Basler Museen touren.

Rund vierzig Kulturinstitutionen in Basel, Münchenstein, Saint-Louis, Riehen und Weil am Rhein machen mit. Die Bilanz zeigt: Das Angebot ist gefragt. 2019 besuchten den Event rund 40'000 Menschen; fast doppelt so viele wie bei der Erstausgabe 2001. Auch dieses Jahr erwartet die Gäste ein breit gefächertes Angebot.

Die legendäre Berliner Russendisco kommt nach Basel

Im Naturhistorischen Museum können die Besucher einem besonderen Spektakel beiwohnen: der Präparation eines im Tierpark Goldau verstorbenen Wolfes. Laut Museumsdirektor Basil Thüring sind die Arbeiten extra so eingeteilt worden, dass an der Museumsnacht nur noch die Haut übergezogen und zusammengenäht werden muss.