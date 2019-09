Culturescapes kooperiert dieses Jahr mit 67 Veranstaltern in der ganzen Schweiz und im Dreiländereck um Basel. In 18 Städten werden vom 5. Oktober bis 6. Dezember insgesamt 200 Veranstaltungen zum Thema Polen präsentiert. Partner sind zahlreiche Institutionen in Basel wie das Sinfonieorchester, die Kaserne oder das Theater Basel.

Nationale Partner sind unter anderem das Konzerttheater Bern, die Tuchlaube in Aarau, das Théâtre de Vidy in Lausanne, das Theater Chur, das Teatro Sociale Bellinzona oder das Moods in Zürich.

Eröffnet wird das Festival am Samstag, 5. Oktober, im Theater Basel. Zu sehen sind dort eine Food-Culture-Installation von Monika Kucia, eine Lecture Performance zum Thema Polen von Wojtek Ziemilski und die international gefeierte Theaterproduktion «Hymn to Love» von Marta Górnicka. Das Museum Tinguely zeigt eine Ausstellung über die polnische Theaterlegende Tadeusz Kantor. Das Konzerttheater Bern präsentiert die Schweizer Erstaufführung der Oper «King Roger» von Karol Szymanowski. (bal)





www.culturescapes.ch