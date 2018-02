Wohl kaum ein anderes Sportereignis zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich wie der Super Bowl in den USA. Am 4. Februar war es wieder soweit und das Ereignis der Superlative wurde beinahe von einer Milliarde Zuschauern auf der ganzen Welt mitverfolgt. Dieses Megapublikum zieht auch Firmen in den Super-Bowl-Bann. Um ihre Spots während den Werbepausen zeigen zu können, geben Firmen Beträge in Millionenhöhe aus. Dieses Jahr war der Basler Tänzer und Choreograph Viet Dang Teil des Spots von Pepsi.

Viet Dang, wie Sind Sie zu diesem Job gekommen?

Viet Dang: Um den Job zu bekommen, musste ich mehrere Casting Runden überstehen. Bei der ersten und zweiten Runde musste ich wie Michael Jackson tanzen. Bei der dritten Runde wurde dann entschieden, dass ich Teil des Pepsi Werbespots sein werde. Ich war schlussendlich einer von drei Tänzern, der sich gegen rund 10'000 Mitbewerber durchsetzen konnte.