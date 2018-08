Wer sich vor 20 Jahren zu den Basler Star-Wars- oder Star-Trek-Fans zählte, kam kaum an der damals 24-jährigen Melanie Frick vorbei. Einerseits wortwörtlich, da sie im selbst genähten Kostüm als Jedi-Ritter verkleidet an der Kasse des Kinos Küchlin für den Einlass verantwortlich war. Andererseits, weil sie für andere Fans Kleider nähte und Star-Trek-Conventions organisierte. Ihre Lieblingsfigur war Spock. An Star Trek interessiert sie, «dass es nicht hier ist, dass es so ganz anders ist.» Wer Frick nun aber in die Science-Fiction-Schublade steckt, befindet sich im falschen Film: Mit der gleichen Begeisterung spricht sie über ruhigere, dokumentarischere Filme wie etwa «Il senso della bellezza» (Cern und der Sinn für Schönheit), der kürzlich in den kult.kinos lief.

Mechanik und Magie Seit über 20 Jahren arbeitet Frick als Filmvorführerin für die kult.kinos. Dass sie das Küchlin – trotz Star Trek und Star Wars – 1997 verliess, lag daran, dass sie Lust hatte, die Rolle(n) zu wechseln: von der Kasse in den Filmvorführungssaal. Sie war bereits drei Jahre als Kassiererin im Küchlin beschäftigt, als der Operateur sie in den Projektionsraum mitnahm. «Als ich diese Maschinen sah, wusste ich: Wow, damit will ich arbeiten.» Sie war fasziniert davon, wie ein einfaches Prinzip eine so komplexe Welt erschaffen konnte. «Mich begeisterte, dass diese Filmstreifen mit winzigen Bildern durch Licht und Bewegung eine Welt zaubern, in die man komplett eintauchen kann, wie in einen Traum.»

Der Beruf Was macht eine Operatrice? Der Operateur/die Operatrice ist verantwortlich für die reibungslose Vorführung der Filme im Kino. Zu analogen Zeiten konnte man die Tätigkeit in einem 4-teiligen Wochenendkurs bei Focal erlernen

(focal.ch). Heute kommt zur Filmvorführung die Arbeit an der Kasse und die Betreuung von Kunden und Mitarbeitenden hinzu. Voraussetzungen für den Job sind Pünktlichkeit, gute Nerven (bei Pannen und Sondervorstellungen), Kundenfreundlichkeit, sicherer Umgang mit Geld, keine Scheu vor Computern, Flexibilität (Arbeitstage am Wochenende, abends, an Feiertagen) und Interesse am Film. (ime)