Versuchter Raub in der Falknerstrasse: Mutmasslicher Täter konnte festgenommen werden

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die beiden Frauen vom Barfüsserplatz her durch die Falknerstrasse liefen. Ein ihnen entgegen kommender Unbekannter griff sie unerwartet an. Der Mann versuchte den Rucksack der 36-jährigen Frau zu rauben. Aufgrund der Gegenwehr kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der Täter schlug dabei auf beide Frauen ein und versetzte ihnen Fusstritte. Folglich flüchtet er in unbekannte Richtung, während die Opfer die Polizei verständigten. Wegen der Verletzungen wurden sie danach zur Abklärung in die Notfallstation verbracht, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt.



Kurze Zeit später konnte in der Eisengasse der mutmassliche Täter durch eine Patrouille der Polizei kontrolliert und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Gambia.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.