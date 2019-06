An der Rheingasse in Basel haben sich am Dienstag um 8.20 Uhr ein Lieferwagen und ein Fahrrad beim Kreuzen touchiert. Die Radfahrerin stürzte und blieb verletzt liegen. Der Lenker des Lieferwagens fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Basler Polizei sucht Zeugen, wie sie am Freitag mitteilte.







