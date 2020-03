Am Donnerstag Vormittag kam es an der Kleinhünigerstrasse zu einer Kollision zwischen einem parkierten Personenwagen und einem Fahrrad, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Liegenschaft Nr. 94, gegenüber der Tramhaltestelle Nr. 8. Dabei fuhr ein Velofahrer in eine offene Fahrzeugtür hinein und stürzte. Der Sturz war so heftig, dass sich der Velofahrer mehrere Frakturen zuzog. Die Polizei bittet um Zeugen.