Unheimlich gut: Brecht Evens im Cartoonmuseum

Brecht Evens scheut keine Farbe, weder in seinen Bildern, noch in seinen Schilderungen. «Als ich Anfang 20 die Kunstschule besuchte, hatte ich das Gefühl, ein fertiger Zeichner zu sein», erzählt der Belgier gelassen, während er durch seine Einzelausstellung «Night Animals» im Cartoonmuseum ­Basel führt. «Party machen war die Hauptsache, das wollte ich in meiner Abschlussarbeit thematisieren.» Ohne Geschichte, aber mit süffigen Anekdoten legte der junge Flame los – und stiess unerwartet auf ein Hindernis. «Ich wusste nicht, wie ich eine grosse Stadt malen sollte.»

In «Les Noceurs» (2010) schlängeln verschiedene Protagonisten durch das urbane Nachtleben, das sich wie ein ­Ornament über die Seiten zieht. Perspektiven verrutschen, Gebäude werden transparent, Personen verschwimmen mit psychedelischen Mustern und materialisieren sich an anderer Stelle neu. Er habe sich an den Grossstadtlandschaften des deutschen Expressionisten George Grosz orientiert, erklärt Evens seine Strategie, den Taumel der Partyszene einzufangen. Mit Erfolg: «Les Noceurs» brachte dem Mittzwanziger den ersten internationalen Erfolg.

Das überwältigende Gefühl der Orientierungslosigkeit wird durch ruhige und fast karge Szenen kontrastiert. «Der Wechsel macht es aus», sagt Evens, der hauptsächlich mit Gouache und Wasserfarbe arbeitet. Auf Konturlinien und Bildkästen, welche die Farbfelder voneinander trennen, verzichtet er. «Keine Linien», mahnt Evens, «so bleibt das Bild lebendig und beweglich.» Statt in Sprechblasen wird in Farbe gesprochen, wenn das Gesagte selbst auch oft ins Graue zielt. «Die Gespräche sind nicht fröhlich», bestätigt Evens. «Ich mag Dialoge, in denen ­etwas verborgen bleibt.» «Les Noceurs» handelt vom Unzufriedensein im Neonschein.

Die Schattenseiten der Nacht

Als Kontrastprogramm führt Evens «Les Amateurs» zu einer Gruppe von Künstlern aufs Land. «Och, Künstler», lässt er eine Figur in einer Mischung aus Demut und Anmassung widersprechen: «Ich erschaffe Dinge, ich mache sie lebendig. Ich bin ein Schöpfer.» Evens selbst sieht sich nicht als Teil der Kunstwelt und seinen Comic eher als eine Art «Sportfilm», in dem ein Coach sein Team auf Trab bringt. Was ihn allerdings nicht davon abhält, Reverenzen an David Hockney, mittelal­terliche Wandteppiche oder indische Malerei in die Geschichte einzustreuen. «Ich interessiere mich gerade sehr für Giotto», erklärt Evens beiläufig.