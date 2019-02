Am Flughafen des Euro-Airport mussten am Dienstagabend ab 20 Uhr zahlreiche An- und Abflüge annulliert werden. Grund war ein Streik der Fluglotsen, was eine Abfertigung im Tower unmöglich macht. 25 Ankünfte und zwölf Abflüge waren betroffen.

Eine Sprecherin des Euro-Airport sagte am Dienstagabend gegenüber Blick: «Bisher können wir bestätigen, dass bei der Schichtübergabe um 20 Uhr diverse Mitarbeiter der Flugsicherung nicht erschienen sind, sondern in einen unerwarteten Streik getreten sind.»

Insgesamt waren laut einer späteren Medieninformation des Flughafens von der Nacht auf Mittwoch rund 3700 Passagiere betroffen.

Am Mittwoch solle der Flugverkehr ab 8 Uhr wieder normal verlaufen. Zwischen 5 Uhr und 8 Uhr werde der Flugverkehr allerdings weiterhin eingeschränkt bleiben, hiess es weiter im Communiqué. Im Laufe des gesamten Mittwochs ist weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.