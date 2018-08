Ein Velofahrer ist am Mittwochnachmittag nach einem Unfall mit einem Lastwagen noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Weshalb der 70-Jährige bei der Einmündung der Schwarzwaldstrasse in die Grenzacherstrasse vom Lastwagen erfasst und gemäss ersten Erkenntnissen überrollt wurde, ist unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr. Der Unfallhergang ist laut Basler Polizei noch unklar.

Die Sanität und der Notarzt konnten den Schwerverletzten trotz umgehend eingeleiteter Massnahmen nicht retten. Er verstarb kurz nach 15 Uhr.

Beim 43-jährigen Lastwagenfahrer ergab der Atemtest einen Wert von 0,0 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft.

Die Verkehrspolizei musste für die Unfallaufnahme die Einmündung in die Grenzacherstrasse stadteinwärts sperren und den Verkehr umleiten. Die Basler Verkehrs-Betriebe richteten für die davon ebenfalls betroffenen Buslinien eine Umleitung ein. Die Polizei bittet das Gebiet zu umfahren.

