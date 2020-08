Tim Fehlbaum: «Filme mit Lokalkolorit werden gefragter»

Ein blendendes Debüt: 2011 begeisterte der damals knapp dreissig Jahre junge Basler Tim Fehlbaum mit seinem dystopischen Thriller «Hell» die Filmwelt. Jetzt erzählt der Regisseur als Ehrengast am Gässli Film Festival, was es braucht, um in der Branche Fuss zu fassen. Sie haben sich mit dem Endzeit-Thriller «Hell» international einen Namen gemacht, Ihr neues Projekt ist ebenfalls eine Postapokalypse. Wie hat Sie das Coronavirus getroffen? Tim Fehlbaum: (lacht) Zu Beginn des Lockdown gab es einen Moment, als ich dachte: Ui, so fühlt sich das also an. Es ist zwar nur ein kleiner Vorgeschmack auf wirklich apokalyptische Szenarien. Aber wenn Dinge, die wir für gegeben halten, plötzlich ins Wanken geraten, macht man sich schon so seine Gedanken. Was reizt Sie an der filmischen Endzeit? Das frage ich mich manchmal selbst. Dann denke ich, dass jetzt auch mal gut ist mit der Apokalypse und dem Systemzusammenbruch. Wenn ich aber neue Stoffe entwickle, merke ich, dass sie teils wieder in eine ähnliche Richtung gehen. Dann stellt sich die Frage, ob man sich dem verwehren und etwas komplett anderes machen soll. Oder ob man wie viele Regisseure ein Thema immer wieder neu variiert. Eine Komödie oder ein Liebesfilm kommt für mich eher nicht infrage, aber meine Filme müssen auch nicht immer in der Zukunft spielen. Seit drei Jahren arbeiten Sie an Ihrem Nachfolgefilm. Wie weit ist er? Wir stecken in den letzten Zügen und hoffen auf einen Start Anfang nächsten Jahres. Aber bekanntlich ist die Situation auch für das Kino momentan schwierig. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt.

2011 gelang Ihnen mit «Hell» der Durchbruch. Wie wichtig war die Talentförderung für Ihre Karriere? In meinem Fall hat das Mentoring eine enorm wichtige Rolle gespielt. Ich trug die Idee für einen postapokalyptischen Film lange mit mir herum, was damals in Europa noch eher ungewöhnlich war. Weil ich nicht ernst genommen wurde, drehte ich einen Kurzfilm, um zu zeigen, wie ich mir das vorstelle. Die Prämisse ist ja die eines B-Movies, aber die Ausgestaltung hat schon fast einen Arthouse-Touch. Der deutsche Filmproduzent Thomas Wöbke wurde darauf aufmerksam. Und wenn er an eine Sache glaubt, kann er alle überzeugen. Sie sind jetzt gemeinsam mit Thomas Wöbke Ehrengast am Gässli Film Festival… Ich finde es toll, dass es in Basel einen solchen Ort gibt, wo sich junge Leute austauschen und gegenseitig unterstützen. Als ich selbst in dem Alter war, wäre ich um so etwas froh gewesen. Deshalb habe ich sofort zugesagt und Thomas gleich mitgebracht. Ich fand das eine interessante Kombination, gerade auch für junge Filmemacher: Thomas hat schon früh angefangen, Talente zu fördern.

12. Gässli Film Festival 24. bis 30. August.

www.baselfilmfestival.ch