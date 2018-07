Zu dem heftigen Streit kam es am Freitag kurz vor Mitternacht am St. Alban-Rheinweg, unterhalb der Wettsteinbrücke. Gemäss den Ermittlungen hatten sich unter der Wettsteinbrücke mehrere junge Erwachsene aufgehalten, als es zum Streit kam. Weshalb es zu den Handgreiflichkeiten gekommen war, war am Samstag noch nicht bekannt.

Die festgenommenen mutmasslichen Täter sind gemäss Staatsanwaltschaft ein 25-jähriger Türke, ein 26-jähriger Schweizer, eine 26-jährige Schweizerin und ein 29-jähriger Italiener.