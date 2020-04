So geht die Baselworld zugrunde: Jetzt geht auch Rolex – und macht in Genf eine eigene Messe

Das kann der Todesstoss für die Baselworld sein, die Luxusmesse für Uhren und Schmuck, in deren Glanz sich Basel lange laben konnte und die jetzt mit zunehmendem Tempo zerfällt. Am Dienstag teilten die grossen Marken Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chanel und Chopard mit, dass auch sie die Baselworld verlassen werden – und stattdessen in Genf eine eigene Messe veranstalten.

Die Nachricht, die von der Genfer Fondation Haute Horlogerie mitunterzeichnet und von Rolex verschickt wurde, versetzte die Uhrenszene am Dienstag in Aufruhr. Einschlägige Blogs reagierten prompt – kein Wunder, sie haben in den vergangenen Jahren die Zeitungen als Lieblingskanal der auf Glanz und Luxus versessenen Branche abgelöst. Zwar waren sie vorsichtig mit Todesprognosen für das einstige Zugpferd der Basler MCH Group, aber einig war man sich: Die Messe verliert ihren Status als Mekka der Uhren- und Schmuckgigangten deutlich schneller als erwartet.

Seilziehen zwischen Messe und Marken

Für die Baselworld ist der Rückzug umso härter, da vergangene Woche wegen der ausgefallenen Ausgabe 2020 bereits ein Streit mit den Marken entbrannt war. Die Messe einige der bereits bezahlten und bezogenen Leistungen nicht rückerstatten wollte.

Nun folgen die fünf Marken dem Beispiel von Swatch. CEO Nick Hayek erklärte bereits vor zwei Jahren den Rückzug von der Baselworld. Stattdessen richtet der einst flächenmässig grösste Aussteller der Baselworld eine eigene Messe ein. Insbesondere mit Rolex folgt nun ein weiterer grosser Mieter.

Die Ironie: Neue Messe mit altem Basler Luxusrezept

Dabei hatte die Baselworld alles für einen kompletten Relaunch nach dem Krisenjahr 2018 vorbereitet: Messedirektor Michel Loris-Melikoff erarbeitete neue Mietmodelle für Stände, führte unzählige Gespräche mit Branchenvertretern und strebte eine Öffnung für die breitere Öffentlichkeit mit Fokus auf Konsumenten ab.

Die fünf Abtrünnigen schätzten das nicht: An ihrer neuen Messe, die nach eigener Aussage besser mit der Genfer Uhrenmesse «Watch & Wonders», ehemals Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) abgestimmt sein soll, kommt ironischerweise das Patentrezept der alten Baselworld zur Anwendung: Fokus auf VIP-Kunden, Journalisten, Händler.