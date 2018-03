Zwei neue Konzertformate

Das SOB lanciert in der kommenden Saison im Weiteren zwei neue Konzertformate: Die Reihe "Concert & Cinema" bringt die Filme "Indiana Jones", "Drei Nüsse für Aschenbrödel" sowie "An American in Paris" mit Livemusik ins Musical Theater. Das kostenlose Konzertformat "Ivor lädt ein" richtet sich an "neugierige Musikfans".

Neben Auftritten von internationalen Solistinnen und Solisten verspricht laut SOB ein Konzert mit dem deutschen Opernsänger Jonas Kaufmann im Goetheanum in Dornach ein Höhepunkt des Konzertjahres zu werden. Der Tenor singt beide Partien in Gustav Mahlers "Lied von der Erde". Mit Kaufmann geht das SOB zudem auf Konzerttournee.

Wegen der Renovationsarbeiten im quasi eigenen Haus Stadtcasino Basel finden die Konzerte des SOB derzeit im "Exil" verstreut statt. In der laufenden Saison 2017/2018 liegt die durchschnittliche Auslastung der Sinfoniekonzerte gemäss Mitteilung bei 87 Prozent.

Die bisher insgesamt vier Konzerte im Münster und im Theater Basel waren mit 90 Prozent ausgelastet, das eine Konzert im Musical Theater mit 65 Prozent. Die Abonnementszahlen seien gegenüber der Vorsaison mit rund 1200 Saisonabos stabil geblieben. Das SOB erhält Staatsbeiträge von Basel-Stadt und Basel-Landschaft.