Simon Steen-Andersen: Der Mann mit dem Outsider-Blick

Gehen ist eine inspirierende Tätigkeit. Die Gedanken schweifen frei, Füsse und Beine geben den Rhythmus vor, die Welt zieht im Schritttempo vorbei. Auf dem Laufband im Fitnessstudio fällt zwar Letzteres weg. Trotzdem kann sich auch in ­diesen verschwitzten Hallen ­Inspiration einstellen. Simon Steen-Andersen kam auf einem Laufband die Idee zu seiner neusten Produktion «Walk the Walk».

Klänge und Geräusche, Bilder und performative Aktionen

«Ich mag das Meditative an dieser Maschine, und sie macht ja auch Geräusche», erklärt der 44-Jährige am Vortag der Schweizer Erstaufführung seines Werks. «Je nachdem, wie man sich bewegt, verändert sich der Klang, es entstehen Rhythmen und unterschiedliche Arten von Quietschen.» Das Musikalische des Laufbands sei das Eine. Das Andere die visuelle Qualität. «Wir sehen Gehende oder Rennende, die trotzdem an Ort bleiben.» Das sei wie bei einem Follow shot im Film. Dort bleibt eine rennende Figur in der Mitte der Leinwand, während die Szenerie vorbeirauscht.

Klänge und Geräusche, Bilder und performative Aktionen sind das Material, aus welchen der Künstler seine Musiktheaterinstallationen entwickelt. Für seine vertrackten Wunderwelten wurde er mit Preisen wie demjenigen des SWR Symphonieorchesters bei den Donaueschinger Musiktagen oder dem Mauricio Kagel Musikpreis der Kunststiftung NRW geehrt. «Walk the Walk» wurde anfangs September an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin uraufgeführt.

Lego und Klavier sind austauschbare Elemente

Steen-Andersen ist kein Komponist und auch kein Regisseur im klassischen Sinne. «Ich komme eher aus dem Rock, oder vielleicht sogar aus dem Nichts.» Solche Sätze sagt er mit einem träumerischen Blick, um dann gleich wieder ganz präsent zu sein. Er habe nicht damit angefangen, Musik zu machen, weil er etwas gehört habe, das er nachmachen wollte. «Ich hab einfach mit Instrumenten rumgespielt wie ein Kind, das bastelt. Für mich gab es schon früh keinen grossen Unterschied, ob ich mit Lego oder auf dem Klavier gespielt habe.» Beide Mittel bestehen laut ihm aus aufgeteilten Einheiten, die man unterschiedlich kombinieren könne: Burg oder Klavierstück, das ist letztendlich austauschbar.

Diesem Prinzip ist der Künstler bis heute treu geblieben. Mozart und Bach habe er in der Plattensammlung seiner Mutter entdeckt. Aber da standen eben auch Jimi Hendrix oder The Cream. Bis 18 hat er Gitarre ­gespielt, später etwas Klavier. Heute tüftelt er vor allem auf Selbstgebasteltem oder mit Computer und Joysticks. Komposition und Musikgeschichte hat er zwar eingehend studiert, sie interessieren ihn aber eher als Ausgangsmaterial. «Das sind für mich eine Art Objets trouvés», sagt er. «Diese Distanz gibt mir Freiheit. Ich fühle mich durch keine Tradition wirklich gebunden. Ich steh da immer nur mit einem Bein drin. Deshalb habe ich einen Outsider-Blick.»