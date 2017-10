Das Kunstmuseum Basel darf sich glücklich schätzen. Der Kunsthändler Eberhard Kornfeld überlässt dem Haus ein bedeutendes Bilder aus seiner Sammlung: Ernst Ludwig Kirchners «Stafelalp, Rückkehr der Tiere». Der deutsche Expressionist hat mit dem Gemälde 1919 seine Begegnung mit der Davoser Bergwelt dokumentiert. Wäre es also nicht schlüssig, wenn das Bild in die Sammlung des Davoser Kirchner Museums integriert würde?

Der gebürtige Basler Kornfeld begründete seine Entscheidung mit Kirchners enger Verbindung zu dieser Stadt, zum Museum und zur Gruppe «Rot Blau». Zudem schliesse das Bild eine Lücke in der bislang eher bescheidenen Kirchner Sammlung des Basler Kunstmuseums.

Dass das Bild nicht an seinen Entstehungsort zurückkehrt, sieht Thorsten Sadowsky, Direktor des Davoser Kirchner Museums, entspannt. «Natürlich würden wir uns über eine solche Schenkung sehr freuen,» sagt er. Kornfeld habe ihn im Vorfeld der Schenkung darüber informiert. «Ich kann seine Argumentation sehr gut nachvollziehen. Ich akzeptiere seinen Entscheid in jeder Hinsicht», erklärt Sadowsky. Kornfeld habe für die Rezeption von Kirchner Grossartiges geleistet. «Er unterstützt unser Museum weiterhin mit Leihgaben.» Und zudem sei das Bild in Basel ja nicht verloren. «Wir Museen pflegen untereinander eine sehr gute Zusammenarbeit. Es ist gut möglich, dass wir das Gemälde, das schon Auftritte im Kirchner Museum hatte, wieder einmal in Davos zeigen können.» (bal)