Andreas Beck und sein Team präsentieren das Programm für die Saison 2017/18. Was auffällt, ist vor allem die Kontinuität, die in allen drei Sparten Programm ist. Das Theater Basel bleibt seinen Künstlern treu – und umgekehrt. Ausnahme: Der Publikumsliebling, Regisseur Simon Stone, setzt für kommende Saison aus. Das Haus bleibt ein Ort, wo neben Ballett und Musiktheater vor allem das literarische Theater seinen Platz hat.

Herr Beck, Sie setzen auf Kontinuität. Ein Zeichen, dass es gut läuft?

Andreas Beck: Ich bleib einfach dem treu, womit ich angetreten bin. Und ich bin mit Vielem sehr zufrieden, ja.

Also greift die sogenannte Basler Dramaturgie, das Konzept, bestehende Stücke von Autoren und Autorinnen überschreiben zu lassen?

Es funktioniert, und das freut mich. Jemand der explizit für diese Basler Dramaturgie mitverantwortlich war, ist Simon Stone. Anhand von seinem Beispiel dürfen wir doch von einem Erfolg sprechen. Aber Sie sehen auch an anderen Stücken im Programm, dass dieses Verfahren der Weiterführung eines Stoffes eine grosse Tradition hat. Wie beispielsweise bei der «Dreigroschenoper» oder bei «Amphitryon». Bereits die Anfänge des Theaters liegen ja darin, dass man einen althergebrachten Mythos neu verfasst und für das Theater aufbereitet hat.

Sie haben eben Simon Stone genannt, das Aushängeschild dieser Basler Dramaturgie ...

... ich widersprech' Ihnen entschieden! Simon Stone ist ein erfolgreicher Vertreter dieser Dramaturgie, aber nicht das Aushängeschild. Ewald Palmetshofer, Tom Lutz oder Claudia Bauer: Das sind auch alles Kolleginnen, die beim Theatertreffen in Berlin eingeladen sind.

Doch Simon Stone ist kommende Saison nicht mehr im Programm vertreten ...

... er verlässt uns aber nicht. Er inszeniert in der übernächsten Spielsaison wieder bei uns.

Er dreht in Hollywood einen Film und hat deshalb keine Zeit. Geht es dem Theater Basel ein wenig so wie dem FCB: Sie bauen gute Leute auf, die haben Erfolg und dann müssen Sie diese ziehen lassen?

Auch da widersprech' ich entschieden! Wenn, dann hätten wir das Problem bei den Schauspielern oder den Sängern. Aber der Punkt ist: Natürlich ist Basel eine attraktive Metropolregion. Mit anfang Dreissig will man aber noch etwas weiter in die Welt hinaus. Auf diesem Weg ist Basel eine Station und nicht die Endstation. Zum anderen ist es so: Simon Stone war bereits bevor ich ihn angefragt habe ein gefragter Theatermann in Australien. Er wurde in Europa sehr schnell wahrgenommen. Dass jetzt die Kollegen in Hollywood auf ihn aufmerksam werden, ist doch einfach toll. Das dürfen wir, welche die meisten Stücke von ihm im Programm haben, doch nur als absoluten Gewinn betrachten!