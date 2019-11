Roche reisst den weissen Riegel ab – und plant in Basel drei neue Hochhäuser

Der Hauptsitz von Roche in Basel besticht bereits durch den so genannten Bau 1, das Roche-Hochhaus. Zurzeit befindet sich Bau 2 in Bau, das mit 205 Metern zukünftig höchste Hochhaus der Schweiz. Daneben entstehen weitere Gebäude für Forschung und Büros.

Jetzt ist auch klar, was mit dem Südareal passiert. Dort will Roche die meisten bestehenden Gebäude abreissen. Stattdessen soll ein Park entstehen – der Raum für drei weitere Hochhäuser schafft. Im gleichen Zug soll die Verkehrssituation bereinigt und entflochten werden. Das Südareal besticht zurzeit neben Bau 1 mit dem so genannten Bau 21, wo sich die Konzernleitung befindet, sowie mit der «weissen Fabrik», einem der ersten Hochhäuser der Schweiz.

Park statt Produktions-Romantik

Bis auf Bau 1 und Bau 21 sollen alle alten Gebäude nun weichen, wie Roche-Schweiz-Standortchef Jürg Erismann am Freitgmorgen vor den Medien sagte. Während der Umbau auf dem Nordareal rund drei Milliarden Schweizer Franken kostet, ist noch unklar, wie viel die Pläne auf dem Südareal kosten. Klar hingegen ist, dass Abriss und Entsorgung der alten Bausubstanz rund 100 Millionen Franken kosten. Die Arbeiten sollen 2024/25 starten.

Ob und wie die neuen Hochhäuser gebaut werden, ist derweil völlig offen. Erismann hielt allerdings fest, dass die Vision für das Gelände den Bau beinhaltet; es wird also damit gerechnet, dass die Bauten kommen könnten. Was sicher entstehen soll, ist ein flacheres Gebäude hinter Bau 1, das künftig als Empfangszentrum dienen soll.

Zurzeit wird ein Bebauungsplan erarbeitet, der in Basel noch durch das Parlament muss. Laut den Roche-Verantwortlichen seien die Gespräche mit der Regierung gut gelaufen, die Pläne zur Verdichtung seien auf gutes Echo gestossen.

Mehr Luft, mehr Durchgang

Widerstand ist hingegen von heimatschützerischer Seite zu erwarten. Die «weisse Fabrik» gilt als ein Zeitzeuge der Basler Architekturgeschichte. Roche allerdings betont, dass das Gebäude viele Auflagen der heutigen Zeit nicht mehr erfülle und dermassen verändert werden müsste, dass das Erscheinungsbild ohnehin massgeblich verändert werden würde.

Mit den neuen Plänen öffnet sich Roche gegenüber des Rheins. Wo bislang eine weisse Front aus Forschungs- und Fabrikationsgebäuden bestand, wird mehr Luft und Durchgang geschaffen. Ob die Parkanlage öffentlich wird, ist allerdings noch nicht sicher. Erismann sagte allerdings, dass man eine allfällige Publikumsnutzung in Erwägung ziehen würde. Auch ohne diese würde die öffentliche Solitude-Anlage neben dem Tinguely-Museum massgeblich an visueller Attraktivität gewinnen.