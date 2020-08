Renoviertes Stadtcasino eröffnet seine Tore: Ein Blick zurück auf eine bewegte Geschichte

Zehn Jahre später wurde die Le­segemeinschaft gegründet, mit der Gleichheit aller Menschen in den Statuten, wobei vorerst nur männliche und dauerhaft in Basel sesshafte Menschen gemeint waren. Die «Frauenzimmer» erhielten erst hundert Jahre später das Recht auf ein Abonnement.

Um 1800 lebten rund 15'000 Menschen in Basel, damals die grösste Stadt der Eidgenossenschaft, eine Stadtrepublik, in der die Zünfte das Sagen hatten und es keine Gewaltenteilung oder Volksabstimmungen gab.

Nach dem Aufschwung kam die Zeit des Abbruchs. In den Dreissigerjahren war das Stadtcasino heruntergewirtschaftet, ein Neubau war gefragt. Der ­erste Entwurf für diesen war ein 16-stöckiges Hochhaus. Politik und Denkmalpflege verhinderten diesen gewagten Aufbruch in die Moderne. Trotzdem musste das alte Casino dem heute noch ­bestehenden Bau weichen.

Um das Minusgeschäft in der Kultur aufzufangen, entwickelte sich in ­Basel ein zukunftsträchtiges Modell: die Kongress- und Messestadt. Bereits 1877 fand im ehrwürdigen Musiksaal (sic!) die erste Gewerbemesse statt, Wohnungseinrichtung anstatt «Freude schöner Götterfunken». 1917 ging im Stadtcasino die erste Mustermesse über die Bühne, ein schweizweiter Publikumsmagnet für Jahrzehnte. Von den zahlreichen Kongressen haben vor allem diejenigen der Zionisten für Basels Weltruf gesorgt. Die heikle Balance zwischen Mäzenatentum und öffentlicher Kulturförderung und die Kooperation von Kunst und Gewerbe sind bis heute Konstanten der Stadt geblieben.

Kulturhäuser zu bauen, ist das eine. Sie dauerhaft zu betreiben, das andere. Das Stadtcasino stand mehrmals in seiner Geschichte vor finanziellen Problemen. Der Neubau in den Dreissigerjahren konnte beispielsweise nur dank dem Verkauf des Sommercasinos realisiert werden. Die Ressourcen aus dem Kulturbetriebs waren zu klein.

Die Entwicklung zur Kulturstadt war von Faktoren geprägt, die Basel heute noch ausmachen. Das durch internationalen Handel reich gewordene Bürgertum holte Internationalität in Form von Kultur an den Rhein – und bezahlte ­seine Vision zu grossen Teilen selbst. Das erste Stadtcasino wurde von der Gesellschaft selbst finanziert

Sechs Jahre später war es so weit: Der Saal, entworfen vom Basler Architekten ­Johann Jakob Stehlin-Burckhardt, wurde eröffnet. 1872 kam die Kunsthalle hinzu, 1875 das Stadttheater, 1904 der Huber-Saal. Basel hatte, etwas kleiner zwar als in Europas Grossstädten, eine veritable Kulturmeile.

1826 eröffnet, wurde das Stadtcasino rasch zum Zentrum für Tanz-, Theater-, Musik- und Varieté-Abende – erstmals gab es ein öffentliches Kulturleben. Bald erhielt das Casino Konkurrenz durch das 1834 am Steinenberg ­erbaute Theater auf dem Blömlein. ­Figuren wie Ernst Reiter entwickelten das Musikleben in der Stadt, holten Stars wie Franz Liszt zum Konzert und bald einmal stellte man fest, dass der Casinosaal für das Sinfonische zu klein war. Die Idee, einen Musiksaal zu bauen, gewann um 1860 an Dynamik.

Der Anbau von Herzog & de Meuron, auch das reflektiert das neue Buch, öffnet neue Perspektiven – und legt Mankos offen. «Der Stadtcasino-Bau aus den Dreissigerjahren fällt nun vollends ab», schreibt Kantonsbaumeister Beat Aeberhard in seinem Gastbeitrag. Und erst recht der Barfüsserplatz.

Aeberhard zeichnet die Idee, den «grandiosen Raum vor der Barfüsserkirche einer breiteren Bevölkerung zum niederschwelligen Konsum zur Verfügung zu stellen, wie das die Londoner Tate Modern exemplarisch veranschaulicht».

In dieser Vision kreuzen sich zwei Linien: Einerseits ist immer noch das internationale Kulturleben Inspiration für hiesige Stadtentwickler. Andererseits ist es heute so, dass internationaler Städtebau eben auch von Basler Architekten mitgeprägt wird. Die Tate Modern und ihre Plaza haben Herzog & de Meuron entworfen. In diesem ­Sinne: Der Bau an der Kulturstadt Basel geht auch im 21. Jahrhundert weiter.