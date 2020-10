Rund 60 Blätter aus beiden Schenkungen werden ab Samstag, dem 17. Oktober, in der Ausstellung «Rembrandts Radierungen» im Zwischengeschoss des Hauptbaus parallel zur grossen Sonderausstellung «Rembrandts Orient» gezeigt.

«Die ausgewählten Blätter stellen eine Blütenlese dar, anhand derer die wunderbare Radierkunst Rembrandts in all ihren Facetten erfahrbar wird», so das Kunstmuseum in seiner Medienmitteilung vom Donnerstag.