Viele Leute fragen sich, warum die Probleme so lange unter Verschluss gehalten wurden.

Der Neubau ging im April 2016 auf, man hat jetzt erst die Resultate eines ganzen Betriebsjahres vorliegen. Und die zeigen, dass die 260 000 Besuchern im Durchschnitt nicht wie ursprünglich berechnet 16 Franken, sondern 7 Franken pro Person einbringen. Das ergibt einen Millionenverlust. Natürlich sprachen wir mit dem Kunstmuseum immer wieder kritisch über die Finanzen. Aber seit der Neubau eröffnet wurde, stellte sich effektiv heraus, wie viel höher die Kosten und wie viel tiefer die Einnahmen sein würden.

Aber man erwartet doch von der Kulturpolitik, dass sie planbar ist und in solchen Fällen richtig kalkuliert.

Man hat sich bei den Berechnungen im Jahr 2010 getäuscht, das ist leider so. Was wohl nicht nur mit einem basel-spezifischen Problem zu tun hat: Als ich 2011 mein Amt antrat, konnte man auf der ganzen Welt einen Wachstumsglauben in der Kultur ausmachen. Im Rausche des Bilbao-Effekts wurde gross gebaut und weltweit in neue Kulturhäuser investiert. Mittlerweile hat sich die Euphorie gelegt und die Sorgen um die Finanzen sind zurecht grösser geworden. Viele Städte und Regionen fragen sich: Können wir uns all die Häuser noch leisten, die Infrastruktur halten?

Gute Frage. Können wir?

In der Schweiz gibt es 1400 Museen, auf der ganzen Welt hat sich die Anzahl Museen in den letzten zehn bis zwanzig Jahren enorm erhöht. Das ist eine Herausforderung. Wir haben daher mehr denn je die Verpflichtung, künftige Projekte realistisch und nachhaltig zu berechnen. Und soweit ich es beurteilen kann, tun wir das auch. Was etwa das neue Basler Staatsarchiv, das entstehen soll, angeht, so wird zur Zeit hochpräzis berechnet, was es kosten wird. Die Verantwortung ist gewachsen, der Wachstumsglaube geschrumpft. Das Bewusstsein hat sich gewandelt, das zeigt sich etwa auch darin, dass in Städten wie Genf oder Luzern neue Kulturbauten bei Abstimmungen abgelehnt worden sind.

Zwischen den Zeilen hören wir eine gewisse Wachstumskritik. Gibt es mittlerweile fast zu viel Kultur?

Es gibt sicher nicht zu wenig. Ich halte kein Plädoyer für den Abbau von Kulturförderung, im Gegenteil. Aber man fördert unglaublich viele einzelne Produkte und produziert damit einen unnötigen Stress auf allen Seiten. Dabei bräuchte es wieder mehr Zeit und Grundausstattung. Kultur ist auch Recherche, Experiment, Nachdenken und Vertiefung. Wenn man auf die Ebene des Sports wechselt, könnte man es so sagen: Ich hätte gerne wieder etwas mehr Training und weniger Ernstkämpfe. Das Theater Basel hatte im vergangenen Jahr über 500 Veranstaltungen – das ist eine riesige Leistung, aber auch ein unglaublich hoher Output. Bei einer Novartis wird ein Grossteil des Budgets in Forschung investiert, in der Kultur ist es das Gegenteil.

Hat Basel denn für seine Grösse zu viele Kulturinstitutionen?

Die Gegenfrage ist: Wie lässt sich das bemessen? Interessanterweise beklagen sich die Vertreter der Kulturinstitutionen wenig über Probleme mit Besucherzahlen. Nehmen wir die Orchester. Wir haben ja die neue Orchesterförderung eingeführt, wofür unter anderem die Befürchtung schwindender Zuschauerzahlen ausschlaggebend war. Nach einer Saison zeigt sich: Die Orchester hatten gute und erfolgreiche Saisons. Wie soll man da sagen: Es gibt zu viel Kultur, wenn das Publikum da ist? Die Nachfrage ist da. Aber ich spüre einfach einen Stress und sehr enge Betriebssituationen.

Wie ist das Sparpotenzial bei den einzelnen Kulturinstitutionen?

Bemerkenswert ist, dass ich in den knapp sieben Jahren, die ich nun hier bin, keinen einzigen Effizienzprüfungsauftrag bekommen habe. Zurecht, denn bei den Institutionen ist kaum mehr Schnauf vorhanden.

Im Vergleich zu den vorher angesprochenen Boom-Jahren sind auch die Steuerzahler skeptischer geworden.

Ja. Nach einer Phase der Euphorie bezüglich Wachstum und Entwicklung hat die Weltlage jetzt zu einer deutlichen Hinterfragung geführt. Und den Umgang damit finde ich anspruchsvoll, aber auch extrem spannend.

Gebremst wird auch im Parlament. Gleich zwei Grossratskommissionen haben angekündigt, nicht mehr über Museumsfragen zu beraten, bis die Museumsstrategie vorliegt. Ein wohl einmaliger Vorgang. Ihr Kommentar?

Dazu möchte ich mich nicht äussern, da dies eine Angelegenheit zwischen Regierungsrat und Parlament ist.

Aber Sie können etwas zur Bedeutung dieses Streiks sagen.

Wenn der Streik umgesetzt wird, dann wäre wohl der Neubau von Naturhistorischem Museum und Staatsarchiv davon betroffen oder der Umzug des Antikenmuseums in den Berri-Bau. Was ich sehr hoffe, ist, dass trotz dem angekündigten Streik die dringlichen Geschäfte und das Budget behandelt werden. Denn bei drei privaten Museen, die von Kürzungen der Bundesmittel betroffen sind, geht es um die unmittelbare Zukunft.

Beim Sportmuseum, dem Architekturmuseum und dem Haus für elektronische Künste.

Genau. Beim Sportmuseum und Architekturmuseum laufen Ende Jahr Subventionen aus, das heisst, deren konkrete Existenz ist ab 2018 in Gefahr. Möchte man sie nicht ganz gefährden, sollte man zumindest eine Ausnahmeregelung, eine befristete Lösung treffen.

Beim Sportmuseum aber waren Sie ja schon früher bereit, einen Schnitt zu machen.

Nicht die Abteilung Kultur, sondern der Regierungsrat.