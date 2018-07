Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Passant den Mann mit schweren Kopfverletzungen am Boden liegend, aufgefunden hatte. Die sofort verständigte Sanität brachte den Mann in die Notfallstation.



Was zu den Verletzungen des Opfers führte, ist laut Angaben der Polizei noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

