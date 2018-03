Basler Münsterkantorei

Das «Stabat Mater» von Antonin Dvořák

Die Basler Münsterkantorei singt am Karfreitag, 30. März, um 18 Uhr im Basler Münster das «Stabat Mater» von Antonin Dvořák. Solisten sind Ana Maria Labin, Marlene Lichtenberg, Tomáš Černý und Marc-Olivier Oetterli. Es singen die Basler Münsterkantorei und der Oratorienchor Kreuzlingen, begleitet von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. (red)

_____

Predigerkirche Basel

Mozart, Bach und Vivaldi in Basel

In der Basler Predigerkirche steht am Karfreitag, 30. März, um 17.30 Uhr ausschliesslich Musik aus der Passionszeit auf dem Programm. Die Sopranistin Verena Krause, die Organistin Ana Maria Fonseca und der Violinist Thomas Wicky interpretieren verschiedene Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Wolfgang Amadeus Mozart. (red)

_____

Goetheanum Dornach

Giuseppe Verdi in Dornach

Der Glarisegger Chor aus Zürich und Kreuzlingen singt am Samstag, 31. März, um 20 Uhr im Goetheanum in Dornach das Requiem von Giuseppe Verdi. Unter der Leitung des Dirigenten Heinz Bähler begleiten die Zürcher Symphoniker den Chor und die Solisten Judith Graf (Sopran), Irène Friedli (Mezzosopran), Michael Nowak (Tenor) und Rudolf Rosen (Bass). (red)

_____

Chorprojekt Singbach

Matthäus-Passion in Arlesheim

Das Chorprojekt Singbach interpretiert am Karfreitag, 30. März, um 17 Uhr Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion in der reformierten Kirche Arlesheim. Unter der Leitung von Martin von Rütte singt der Laienchor die Version von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Evangelist wird von Ronan Caillet, Jesus Christus von Michael Leibundgut dargestellt. (red)

_____

Pianomusik

Im St. Johann erklingt Kammermusik

Die Konzertreihe Pianofort’ino lädt am Karfreitag, 30. März, um 11 Uhr zu einer Matinee. Der Veranstaltungsort liegt im Basler St. Johann-Quartier an der Gasstrasse 48 in einer ehemaligen Remise aus dem 19. Jahrhundert. Ein Musiksaal bietet den Rahmen für Solo- und Kammermusik. Musiziert wird mit historischen Tasteninstrumenten. Weitere Infos unter www.pianofortino.net. (red )

_____

Zwölf Tenöre

Arien und Popsongs im Musical Theater

The 12 Tenors treten am Samstag, 31. März, um 20 Uhr im Musical Theater Basel auf. In ihrer Bühnenshow singen sich die zwölf Sänger quer durch die Musikgeschichte und lassen Lieder aus unterschiedlichsten Genres wieder aufleben: Songs aus der Pop- und Rockkultur, aber auch Balladen und klassische Arien. Tickets und Infos unter www.musicaltheaterbasel.ch. (red).