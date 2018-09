Nachdem ein Unbekannter einen Portugiesen des Handydiebstahls verdächtigte und ihm nachts am Rheinbord schwere Verletzungen zugefügt hatte, ist der Täter immer noch auf der Flucht. Der Portugiese erlag kurz nach dem Vorfall seinen Verletzungen. Die Basler Staatsanwaltschaft sucht den Unbekannten dringend und setzt jetzt laut Mitteilung eine hohe Belohnung aus. 10'000 Franken gibt es für Hinweise, die zum Unbekannten führen.

Der Vorfall selbst ist bizarr. Am 28. Juli um 00.45 Uhr wurde am Unteren Rheinweg ein 41-jähriger Mann von zwei Personen angegriffen. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er wenig später verstarb. Die bisherigen Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei ergaben, dass sich ein Unbekannter im Geviert der Mittleren Rheinbrücke, Seite Kleinbasel, aufhielt. Offensichtlich wurde ihm dort sein Smartphone gestohlen.

Attackiert und verprügelt

Er verdächtigte das spätere Opfer, einen 41-jährigen Portugiesen, des Diebstahls, welcher sich ebenfalls dort aufgehalten und dann entfernt hatte. Daraufhin suchte der Unbekannte den 41-Jährigen und traf ihn später auf Höhe Kaserne. In der Folge attackierte er ihn und schlug mehrmals heftig auf ihn ein. Vergeblich durchsuchte er dessen Kleider nach dem Smartphone.

Ein 18-jähriger Spanier, mischte sich ein und schlug ebenfalls auf den 41-Jährigen ein, konnte aber später ermittelt und festgenommen werden. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Der Unbekannte, welcher dringend verdächtigt wird, dem 41-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt zu haben, entfernte sich anschliessend in Richtung Mittlere Rheinbrücke.

Passanten sollen beobachtet haben

Es ist davon auszugehen, dass mehrere Passanten den Vorfall beobachtet haben, speziell darum, weil der Unbekannte, dessen Smartphone an jenem Abend in der Zeit von 00.15 bis 00.35 Uhr, gestohlen worden war, dies offenbar lautstark verkündete.

Gesucht wird: Unbekannter, 18-23 Jahre, 175-180 cm gross, kurze bis 1 cm lange und eher dunkle Haare, eher feste Statur, sprach Schweizer Dialekt mit „Balkan-Slang“, trug vermutlich helles bzw. blaues T-Shirt.

Suche läuft immer noch

Trotz umfangreicher Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konnte der mutmassliche Täter noch

nicht ermittelt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Täterschaft führen, wird eine Belohnung von

10'000 Franken ausgesetzt.

