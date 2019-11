Nach Sexismus und Belästigungen: Umstrittener Komiker Louis C.K. kommt nach Basel – und Twitter dreht durch

«Louis C.K., Back on Tour, Looks to Accelerate His Comeback», schrieb die New York Times vor drei Tagen. Am Samstag wird er im Bundesstaat Virginia eine dreimonatige Tour starten, wofür er seine Website extra wieder aufgeschaltet hatte. Diese nahm er vom Netz, als er im Oktober 2017 zugab, dass Vorwürfe sexueller Belästigungen stimmen. Er soll unter anderem vor Frauen masturbiert haben.

Nun kehrt Louis C.K. nicht nur auf amerikanische Bühnen zurück, er kommt auch in die Schweiz. Und zwar nach Basel. Am 26. November wird er im Congress Center Basel am Messeplatz im Saal San Francisco auftreten. Auf der Seite der Veranstaltung steht der Vermerk: «Mature Content Adults Only». Auf Deutsch: Anstössiger Inhalt, nur Erwachsene zugelassen.

Protest und Erstaunen

Auf Twitter rief das am Dienstagmorgen heftige Protestreaktionen hervor, besonders von feministischer und journalistischer Seite. Der Schweizer Comedian Gabriel Vetter teilte den entsprechenden Veranstaltungshinweis mit einem erstaunten Emoji, woraufhin sich diverse Journalisten und Kulturschaffende entsprechend echauffierten. Die deutsche Autorin Sibylle Berg schrieb dazu: «louis und die frage- wird er IHN rausholen» (sic).