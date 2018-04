Am Donnerstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr wurde in der Basler Güterstrasse, auf Höhe des Ausgangs des Bahnhof SBB, ein regungslos in einem Lieferwagen sitzender Mann festgestellt. Dies teilte die Basler Polizei am Donnerstag mit. Kurze Zeit später waren die Sanität der Rettung Basel-Stadt und die Polizei vor Ort. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Todesursache ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt und wird durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.