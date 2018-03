Der Weg nach ganz oben

Später studierte Wyss Wirtschaft, was ihm die Türen in die Konzernzentrale ebnete. In seinen 34 Jahren im Konzern übte er verschiedene Management-Funktionen aus. Er war unter anderem Länderchef in Griechenland (2004 bis 2007) und in den USA (2010 bis 2014) und Präsident von Novartis Pharmaceuticals Corporation. Dazwischen führte er die Geschäfte für Asien, Nahost sowie Afrika. Schliesslich übernahm er 2014 Novartis Schweiz. Es war eine Aufwertung des Ursprungsstandortes von Novartis.

Geplant war dies alles nicht. «Es hat sich einfach so ergeben», sagt Wyss. Aber es war offenbar eine spannende Zeit, auch für seine Frau - eine ehemalige Profi-Tennispielerin - und für die beiden Kinder des Paares. «Es ist ganz toll, wie die Familie da mitgemacht hat.»

Das Schicksal meinte es gut mit dem Basler. Vom Chemikanten an die Spitze von Novartis Schweiz und in die Konzernleitung. Das ist ein Weg, der sich sehen lassen kann. Ein Weg aber, der in ein paar Wochen zu Ende sein wird. Es wird auch für Novartis eine Art Zeitenwende. Erneut werden Wurzeln in Basel gekappt.