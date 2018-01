Untersucht und verbrannt

Nach über dreissig Jahren traditioneller Zoohaltung kommt Malayka am Ende ihres Lebens in den Genuss der neuen Elefantenanlage. Dort blüht sie so richtig auf. An guten Tagen jagt sie sogar den rangniedrigeren Weibchen auf der Aussenanlage hinterher, doch am 3. Januar 2018 geht Malayka die Kraft aus. Sie mag nicht mehr.

Nachdem die Herde die am Boden liegende Malayka zurücklässt, entscheiden Zolli-Kurator Adrian Baumayer und sein Team, die alte Dame von ihrem Leiden zu erlösen. Mit einem Betäubungsgewehr narkotisieren sie Malayka, um sich der Patientin anschliessend zu nähern.

Durch einen Katheter hinter dem Ohr wird Malayka eine an ihr Gewicht von 3,75 Tonnen angepasste, überdosierte Menge eines Betäubungsmittels eingeflösst. Rund 1,5 Liter Flüssigkeit strömen in den Elefanten, der wenige Minuten später für immer einschläft. Am Donnerstagmorgen wird der Kadaver von der Feuerwehr per Hubstapler in eine Mulde geladen, abgedeckt und zur medizinischen Untersuchung in die Tierpathologie nach Bern gefahren. Dort wird der Leichnam untersucht und dann in der Tierkadaverentsorgungsstation in Lyss verbrannt.