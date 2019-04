Fastenzeit ist Chorzeit. Insbesondere an deren Ende, an Ostern, freut man sich auf grosse geistliche Chormusik wie eine Bachsche Passion, Haydns Schöpfung oder eine Messe von Mozart, Beethoven und Co. Man pilgert in Scharen in die grossen Kirchen und lässt sich von den grossen Chören, die solche Werke aufführen, begeistern.

Eine beliebte, jahrzehntelange Tradition – immerhin gibt es die meisten dieser Chöre schon gefühlte Ewigkeiten. Längst findet sich im Programm aber auch Unbekanntes, Innovatives, bis hin zu Uraufführungen. «Das gefällt zwar den Kennerinnen und Kennern sehr, vermag aber nicht immer, alle Ränge zu füllen», meint Christoph Ritter von der Cantate Basel, die seit über 50 Jahren aktiv ist. «Für ein volles Haus braucht es die Konzentration auf Schlager der Chorliteratur. Unkonventionelles ist schwierig», meint auch Werner Baumann vom Basler Gesangverein, dem ältesten gemischten Chor der Schweiz.

Unkonventionelles gefällt aber nicht nur den Kennern, sondern auch den Geldgebern, die weniger Bewährtes und mehr Innovation fördern – ein klassisches Spannungsfeld, nicht nur für Chöre.