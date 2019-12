Last-Minute: Silvesternacht für Kurzentschlossene

Herzzerreissende Arie oder Abgesang auf den Mann Am Theater Basel hat man die Qual der Wahl: Entweder in die Oper, wo das Jahr in Puccinis «La Bohème» mit herzzerreissenden Arien zu Ende geht. Der Kreislauf des Daseins prägt diese Oper in besonderem Masse. Unser Kritiker titelte zur Premiere: «eine Opernbescherung, zum Heulen schön». Oder man besucht das Schauspielhaus, wo Sibylle Bergs Version von «Lysistrata» einen wahnsinnig komisch-klugen Abgesang auf das «starke» Geschlecht zelebriert. Die dritte Option ist das Wunschkonzert auf der kleinen Bühne, dargebracht von Schauspielerinnen des Ensembles. Für welche Option man sich auch entscheidet: Am Ende landen alle Besucher an der grossen Party im Theaterfoyer. Nikolaus Reinke sorgt mit seiner Band für Stimmung und nach dem Jahreswechsel steht DJ Nick Nobody an den Plattentellern. (bal) Theater Basel, verschiedene Zeiten www.theater-basel.ch Straighter Techno, queerer Trap und zwei Trans-DJanes Ab 18 Uhr laden die Betreiber des Restaurants Hirscheneck zum Neujahrsschmaus. Danach widmen sie sich ganz dem Motto der Nacht: Party bis zum Gehtnichtmehr! In der Beiz ist der Eintritt kostenlos, Trash DJ Collectiv Musik bespielt sie mit einem wilden Mix aus Punk, Rock, Pop und Trash. Ab Mitternacht öffnet dann der zweite Floor im Keller. Dort heizen die Hamburger Transfrauen Saleen Bouvar und Beats Per Mistress mit straightem Techno, funkigem House und Queer-Trap mächtig ein. (obi) Hirscheneck Basel, ab 18 Uhr www.hirscheneck.ch Die Achtziger und ihre benachbarten Jahrzehnte An normalen Partyabenden verspricht «Formel 80» eine nostalgische Rückbesinnung auf das Jahrzehnt der Hochwasserhosen und Neonfarben. Aber beim Übergang ins neue Jahrzehnt legen die DJs im Parterre One eine Schippe drauf. Unnötig zu sagen, welche Musik an der «Formel 70/80/90» gespielt wird. Wen die Neugier in den Wahnsinn treibt, der soll sich vorab bei der Formel80-Crew mit DJ Dan-Kenobi und Das Mandat featuring DJ R. Ewing erkundigen. (mat) Parterre One, ab 22 Uhr www.parterre-one.net Ins neue Jahr mit einem Rettungsring um den Bauch

Die Einen rutschen ins neue Jahr, andere gleiten, Dritte wiederum stolpern. Wer gerne schwimmen möchte, und das trocken und risikofrei, der feiert im Häbse-Theater. «Der Rettigsschwimmer» heisst die Dialekt-Komödie (warum eigentlich nicht «Dr Rettigsschwimmer»?), in der ein Witwer (H. J. Hersberger) zum vermeintlichen Lebensretter einer Surferin wird. Das Missverständnis führt zuerst in die Verlobung und später ins Chaos. Da bleibt kein Auge trocken. Und wenn die Uhr zwölf Male bimmelt, vermutlich auch keine Kehle. (mat) Häbse-Theater, ab 22.30 Uhr www.haebse-theater.ch Eintauchen in George Orwells düsteres Panoptikum

Die Kaserne feiert die grösste Party der Saison. Die wie jedes Jahr aufwendige Deko ist inspiriert von George Orwells «1984», dem Künstler Banksy und dem Filmklassiker «Die Truman Show». Ein von Lichtinstallationen und Protestbildern durchfluteter Mikrokosmos erwartet die Silvestergesellschaft. Die musikalische Untermalung liefern lokale, nationale und internationale DJs. Auf den Tanzflächen erschallt ein stilsicherer Mix aus Hip-Hop, Afrobeat, Cumbia und den verschiedensten Subgenres der elektronischen Tanzmusik. (bal) Kaserne Basel, ab 22.30 Uhr www.kaserne-basel.ch Für jene, die lieber gemütlich auf der Couch rutschen Nicht nur in den Partylokalen ist an Silvester was los, auch im TV steht der grosse Jahreswechsel an. So steigt auf SRF1 Jörg Pilawas Silvestershow mit Francine Jordi und weiteren Gästen. Auf RTL werden derweil die erfolgreichsten Songs der vergangenen zwei Jahrzehnte präsentiert. Wer sich lieber einem Film hingibt, kommt auch nicht zu kurz. Auf Sat1 und Pro7 laufen 2000er-Klassiker wie «Wall-E», «Der Schuh des Manitu» oder «(T)Raumschiff Surprise». (obi) Im Fernsehen, verschiedene Zeiten www.srf.ch/programm/tv Jenseits der Normalität in die neue Dekade «Eine Ode an den Nonkonformismus» nennt das Cabaret Bizarre seinen Jahresabschluss. Und der Surrealistenball im Sud hält, was er verspricht. In einem Akt orgiastischer Expressivität wird dort ausgelebt, was den Konventionen der Gesellschaft zuwiderläuft. Verschiedenste Künstler sind Teil der Show, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch mitten in der Menschenmenge stattfindet. Die vom Surrealist Salvador Dalí inspirierte Fete startet um 19 Uhr mit einem Dinner. (obi) Sud Basel, ab 19 Uhr www.cabaretbizarre.net Die Balkanparty mit Prekmurski Kavbojci