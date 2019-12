«La Boème» – eine Opern-Bescherung, zum Heulen schön

Der Weihnachtsbaum auf der Bühne nimmt es spielend mit den reich geschmückten Exemplaren auf, mit denen sich die selbst ernannte Weihnachtsstadt Basel festlich aufpeppt. Rund um diesen Baum tummelt sich das Volk im vorweihnachtlichen Einkaufsrausch, stürzen sich Kinderscharen auf Geschenkpakete. Vorne bei der Bühnenrampe gibt sich die Bohème derweil mit erschlichenem Champagner dem Motto «Lieber arm und kreativ als reich und im Konsumrausch gefangen» hin.

Spätestens bei diesem zweiten Akt wird klar, dass das Theater Basel bei dieser Inszenierung von Puccinis «La Bohème» keine Regietheater-Experimente wagen will, sondern ein grosses Fest für die Sinne und das Gemüt auf die Bühne stemmt. Verantwortlich für die Inszenierung ist US-Regisseur Daniel Kramer, der dem Theater vergangene Spielzeit mit Verdis «La Traviata» bereits einen grossen Hit beschert hatte.

Vieles deutet darauf hin, dass ihm das wieder gelingen könnte. Dafür spricht die Oper selbst, die zu den meistgespielten Positionen auf den Spielplänen gehört. Dafür sprechen die Sängerinnen und Sänger, die das Ohr erfreuen und überaus lustvoll aufspielen. Und dafür spricht das Debüt von Kristiina Poska als Interims-Musikdirektorin des Theaters für ein Jahr, die das Sinfonieorchester Basel mit sicherer Hand in gefühlsbetonte musikalische Bahnen lenkt, ohne es ins übermässige Pathos abrutschen zu lassen.

Kramer hält sich strikt an den gegebenen Rahmen des Librettos, der Inszenierung könnte man also durchaus das Etikett «konventionell» anhängen – sieht man mal vom Einfall ab, die Umbaupausen mit Drum-and-Bass-Samples zu füllen, was wohl als Hinweis gedacht ist, dass die Pariser Bohème von einst heute als globales Party-Volk unterwegs ist. Regie-Einfälle dieser Art sind aber höchst zurückhaltend eingesetzt. Die Aufführung lebt vielmehr vom einnehmenden Zusammenspiel der Sängerinnen und Sänger.