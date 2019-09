Wir leben inmitten eines Bilder- Tsunamis. Alleine auf Facebook werden täglich 300 Millionen Fotos gepostet. Sind wir überhaupt fähig, all diese Eindrücke und Geschichten sinnvoll mit unserem Leben zu verknüpfen? Was braucht es, damit Informationen nicht bloss oberflächliches Hintergrundrauschen bleiben? Und wie schaffen wir es, die für uns emotional wichtigen Ereignisse in lebbare Geschichten zu verwandeln?

Solche Fragen stellt Ines Goldbach, Direktorin am Kunsthaus Baselland, in der aktuellen Ausstellung. 13 Künstlerinnen und Künstler aus Basel, der Schweiz und dem nahen Ausland geben unter dem Titel «Zeit/Ge/Schichten» ein Beispiel, wie in der Kunst Geschichte erzählt, Erinnerungen zu einer Biografie verknüpft oder Reiseeindrücke zu einem Gesamtbild verwoben werden können.