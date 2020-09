Komponist Niki Reiser erhält den Kulturpreis der Stadt Basel

Der 62-jährige Musiker hat sich vor allem mit Kompositionen für deutsche Filme international einen bekannten Namen gemacht, wie die Basler Regierung am Mittwoch mitteilte. Unter anderem hatte er für das mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Werk «Jenseits der Stille» von Caroline Link oder für den mit einem Oscar gekrönten Film «Die weisse Massai» von Hermine Huntgeburth die Musik komponiert.

Regelmässig arbeitet der unter anderem an der Berklee School of Music in Boston ausgebildete Flötist Reiser auch mit dem Berliner Filmemacher und gebürtigen Basler Dani Levy zusammen. Dazu kamen Kompositionen für Schweizer Kinderfilme wie «Heidi» oder «Pünktchen und Anton».

Kulturförderpreis an Illustratorin Ziska Bachwas

Mit dem gleichzeitig vergebenen Kulturförderpreis ehrt die Stadt Basel die Illustratorin Ziska Bachwas. Mit dem mit 10'000 Franken dotierten Preis wird die 1993 im Emmental geborene und in Basel lebende Künstlerin als «scharfsinnige Chronistin des lokalen Alltags- und Kulturlebens» geehrt, wie es in der Mitteilung heisst.