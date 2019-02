Er wirkt ein wenig wie ein scheues Tier, ein Wesen, das aus der Zeit gefallen ist. Mit seinem zerzausten Haar, seinen glasigen, dunklen Augen, dem weichen Berner Dialekt. Während im grossen Saal des Theater Basel die Orchesterprobe läuft, Assistenten und Techniker per Funk dirigieren und organisieren, huscht der Mann von Reihe zu Reihe, sitzt mal ganz oben, mal in der Mitte, mal ganz vorne.

Vom Orchestergraben in den Club

Wertmüller ist 1966 in Thun geboren. Nach der Swiss Jazz School studierte er Komposition am Konservatorium Bern und am Sweelinck-Konservatorium Amsterdam. Mitte Neunzigerjahre zog es ihn nach Berlin, wo er heute noch mit seiner Familie lebt. An der Universität der Künste war er bei Dieter Schnebel eingeschrieben. Als Perkussionist verdiente er sich seine Sporen in diversen Orchestern ab, unter anderem beim Berner Sinfonieorchester und dem Concertgebouw Orkest Amsterdam.

Bald tauschte er den Orchestergraben aber gegen die Bühnen in Jazz-Clubs. Das Schweizer Free-Jazz-Urgestein Werner Lüdi hat ihn in diese Welt eingeführt. «Lüdi war eine wichtige Person für mich», sagt Wertmüller. Die beiden vereint eine Grundhaltung: die Suche nach grösstmöglicher Intensität in der Kunst. Mit seiner Jazzcore-Band Alboth! tourte Wertmüller in den Neunzigerjahren weltweit. Mit Peter Brötzmann, dem deutschen Pendant zum im Jahr 2000 verstorbenen Lüdi, spielt er seit Jahren in unterschiedlichen Konstellationen.

Eine tiefe künstlerische Freundschaft verbindet Wertmüller mit den Musikern von Steamboat Switzerland. «Hammond Avantcore Trio» nennt sich die Band, die in ungewöhnlicher Besetzung spielt: Lukas Niggli am Schlagzeug, Marino Pliakas am Bass und Dominik Blum an der Hammondorgel. Das Trio sitzt für «Diodati. Unendlich» mit dem Sinfonieorchester Basel im Orchestergraben.

Wieso immer wieder diese Band?

«Weil jeder einzelne ein Virtuose ist. Sie sind exzessive Musiker, genau wie ich. Sie sind besessen von verrückter, toller Musik. Sie haben wie ich das Bedürfnis, auch mal länger zu proben, in die Nacht hinein, bis zum Morgen früh, bis es klappt. Diese Leidenschaft verbindet uns», erklärt Wertmüller, während das Orchester in die vertraglich vorgeschriebene Probepause geht.

Anders als die Free-Jazzer spielt das Trio seine Programme ab Noten. Ein hoch energetischer Sound, der völlig befreit daherkommt, laut, schnell, kompromisslos an die Schmerzgrenze des Hörbaren gehend. «Es geht immer um Intensität, im Leisen wie im Lauten», so Wertmüller. «Es geht darum, in der Kontrolle möglichst intensiv und frei zu werden. Und es geht um Virtuosität. Kunst kommt ja von Können.»