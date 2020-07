Knaller im Corona-Jahr: Die Basler Herbstmesse 2020 ist abgesagt – «wir sind traurig»

Die Basler Herbstmesse 2020 fällt aus. Dies hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am Dienstag entschieden und am Mittwoch mitgeteilt. Das Risiko der Ansteckungen wegen Corona sei zu gross. Nach den Sommerferien wolle der Regierungsrat informieren, in welchem Rahmen der Auftakt des Jubiläumsjahres anlässlich des 550-jährigen Bestehens der Basler Herbstmesse erfolgen soll.

Die beteiligten Stellen des Kantons zeigen sich betroffen, der Entscheid sei alles andere als leicht gefallen. So sagt Sabine Horvath, Leiterin des Basler Standortmarketings: «Wir sind enorm traurig für die Besuchenden, die Schausteller und die Marktfahrer.» Die Tragweite des Entscheids sei umfassend, die wirtschaftlichen Folgen für die Anbieter schwerwiegend: «Die Sicherheit und die Gesundheit müssen jetzt oberste Priorität haben.»

Schutzkonzept geprüft, aber verworfen

Corona überschattete die Planung der gesamten Herbstmesse 2020, da bis Ende Januar noch Bewerbungen eingereicht werden konnten. Laut Horvath sei die aktuelle Lagebeurteilung daher bei jedem Schritt eingehend miteinbezogen worden. Zwischenzeitlich wurde auch ein umfassendes Schutzkonzept geprüft, um eine allfällige Durchführung doch zu ermöglichen, doch die Schwierigkeiten hätten überwogen, wie Horvath sagt. Das Risiko sei wegen der nationalen Ausstrahlung der Basler Herbstmesse und ihren gut einer Million Besucher schlicht zu gross gewesen.

Auch der Regierungsrat verleiht seinem Bedauern über diesen Entscheid Ausdruck, denn die Basler Herbstmesse sei ein wichtiges Kulturgut und ein bedeutender Traditionsanlass von nationaler Bedeutung. Es werden besonders an den Wochenenden jeweils über 100'000 Besucher erwartet. Wie es um den Basler Weihnachtsmarkt steht, ist zurzeit noch offen.

Schwieriger Anfang des Jubiläumsjahres

Zudem hätte diese Herbstmesse den Auftakt zum 550-Jahre-Jubiläum des Messeprivilegs in Basel bilden sollen. Wie es mit diesen Feierlichkeiten nun weitergeht, werde nach den Sommerferien entschieden, heisst es weiter. Da die Herbstmesse als historische Tradition allerdings gut dokumentiert ist, weiss man auch, wann sie warum bereits früher ausgefallen war. Und siehe da: In den Jahren 1721 und 1722 musste die Herbstmesse wegen der Pest und im Jahre 1831 wegen der Cholera-Epidemie abgesagt werden. Ebenso wurde sie 1918 wegen der Spanischen Grippe abgesagt. Corona reiht sich nun in diese historischen Ereignisse ein.

Wie es um die Basler Weihnacht mit dem ebenfalls sehr gut besuchten Adventsmarkt steht, ist noch offen. Dazu macht der Kanton keine Angaben. Klar ist aber: 2020 wird damit für Basel ein Jahr ohne Traditionen. Erst wurde die Basler Fasnacht abgesagt, nun trifft es die Herbstmesse. Kommt hinzu, dass auch Fussballspiele zurzeit ohne Massenpublikum vor Ort durchgeführt werden, was den FC Basel und seine Fans ebenfalls hart trifft.