Am 5. Oktober ist im Zoo Basel ein Sumpfspringaffe zur Welt gekommen, dies teilte der Zolli am Mittwoch mit. Das Junge mit dem Namen Payaso ist vermutlich ein Männchen. Das Geschlecht ist bei jungen Sumpfspringaffen nur schwer zu unterscheiden. Payaso ist das Kind von Chica (9) und Gunther (13).

In nur 25 europäischen Zoos können Sumpfspringaffen bewundert werden. In der Natur leben die Tiere im westlichen Amazonasbecken als monogame Paare mit ihrem Nachwuchs in den bodennahen Etagen des Regenwaldes. Sie sind bekannt für ihre lauten frühmorgendlichen Duettgesänge. Sumpfspringaffen beanspruchen kleine Territorien von wenigen Quadratkilometern und ernähren sich hauptsächlich von Früchten und Blättern.