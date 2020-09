Junger Mann wird überfallen und mit Messer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein 21-Jähriger war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Bekannten im Zug nach Basel gereist. Die beiden Ortsunkundigen hatten sich in einer Grünanlage, möglicherweise der Elisabethenanlage, in der Umgebung des Bahnhofs aufgehalten, schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung. Während der Bekannte den Park für kurze Zeit verliess, haben zwei Unbekannte den 21-Jährigen angesprochen und um Zigaretten gebeten.

Unvermittelt griff ihm einer der Unbekannten an den Hals und riss ihm die Halskette weg. Das Opfer wehrte sich und wurde dabei mit einer Stichwaffe mittelschwer verletzt. Es musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation verbracht werden.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Gesucht werden:

Unbekannter, 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm gross, schlanke Statur, sprach afghanischen Dialekt, trug schwarzweisses Oberteil und hellgrüne Hose

Unbekannter, 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm gross, schlanke Statur, sprach afghanischen Dialekt, trug weisse Mütze, schwarzes Oberteil, schwarze Weste und Bluejeans.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

