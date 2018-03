Gerne zeigt die 25-Jährige, was ihr die Natur und die Schönheitschirurgen mitgegeben haben. Jetzt ist sie also die nächste «Bachelorette». Also jene junge Dame, die auf dem Privatsender «3 Plus» von einem Rudel paarungswilliger Herren umgarnt wird, beobachtet von Rekordzahlen an Schweizerinnen und Schweizern vor den Bildschirmen und eng begleitet vom Boulevard in Print und Netz.

Das System der Sendung des Schweizer Privatsenders, die es auch mit umgekehrten Vorzeichen als «Bachelor» gibt, ist denkbar einfach: Will die Bachelorette (also die Junggesellin) einen der Balzenden nicht mehr sehen, verweigert sie ihm die Rose, mit der sie jenen Zuneigung signalisiert, die sie weiter in der Auswahl haben will. Am Ende bleibt ein Liebestoller übrig und – legt man die Erfahrungen der letzten Staffeln zugrunde – aus der Beziehung wird dann auch absolut gar nichts. Dafür winkt eine Karriere mit regelmässigen Auftritten in den Boulevardmedien und Trash-Formaten im Fernsehen.

Ab dem 16. April kann man den Spass auf «3 Plus» verfolgen.