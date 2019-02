Die Regisseurin Fanny Bräuning gewinnt mit ihrem Dokumentarfilm «Immer und ewig» den «Prix de Soleure» der 54. Solothurner Filmtage. Damit erhält die Baslerin den höchstdotierten Filmpreis der Schweiz bereits zum zweiten Mal. 2009 wurde der damals erst 33-jährigen Bräuning die Auszeichnung für ihr Langfilmdebüt «No More Smoke Signals» zuerkannt. Ihr aktueller Film ist eine Art Familienprojekt: Sie porträtiert in «Immer und ewig» ihre Eltern, die in vieler Hinsicht ein ungewöhnliches Leben führen. Ihre Mutter Annette ist aufgrund ihrer MS-Erkrankung vom Hals abwärts gelähmt, ihr Vater Niggi pflegt seine Frau seit 20 Jahren hingebungsvoll. Weil sich das Paar in seiner Abenteuerlust nicht einschränken lassen will, hat Niggi einen Camping-Bus behindertengerecht ausgebaut. Für ihren Film begleitete Bräuning ihre Eltern auf deren Reisen durch Europa.

Raum für Reflexion Die «Prix de Soleure»-Jury um Regisseurin Esen Isik schreibt in ihrer Laudatio, «Immer und ewig» erzähle «die Geschichte eines aussergewöhnlichen Paars und dessen unbeugsamem Willens zum gemeinsamen Gang durchs Leben, allen Widrigkeiten zum Trotz». Der Film zeichne sich aus durch eine Kamera, die nah an den Figuren sei, ohne aufdringlich zu wirken, und so dem Zuschauer Raum für eigene Reflexionen lasse.