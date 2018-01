Bis dahin wird die Musik immerhin gelegentlich auch live auf der Bühne spielen. Benjamin Noti, der bereits in anderen Lokalen der Rhyschänzli Gruppe Konzerte veranstaltet – etwa im Des Arts am Barfüsserplatz oder im Union an der Klybeckstrasse –, bringt einmal monatlich Livemusik auf die Bühne. Immer an einem Dienstag, bei freiem Eintritt. Das genau gleiche Konzept verfolgt übrigens auch das Atlantis mit seinen «tis day concerts».

Selbst wenn man von offizieller Seite von einem Lokal für die Quartierbevölkerung spricht: Die Öffnungszeiten von 17 bis 22 Uhr, die Umstellung auf Bierhallenbetrieb, auf ausgewählte Getränke und Häppchen lassen erahnen, dass hier insbesondere auf die Expats gesetzt und gehofft wird. Der Roche-Turm ist nur fünf Gehminuten entfernt, die Klientel tatsächlich international.

Ob das der Philosophie des Werkraums Warteck entspricht? Darüber wird man intern debattieren. Vielleicht im Nachgang einer SRF-Livesendung: Am 7. Februar sorgt der philosophische Stammtisch für eine «Sternstunde» im SUD.